CROM präsentiert den neuen Song

Walter Grosse dürften die meisten durch die Band DARK FORTRESS kennen, jedoch hat er mit CROM auch ein sehr erfolgreiches Viking Metal-Projekt am Start. Mit "When Northmen Die" (VÖ:01.12.2017) erscheint nun das dritte Studioalbum und der erste Song "Shields Of Gold" kann bereits jetzt auf Youtube gehört werden.

Quelle: Pure Steel Records Redakteur: Hang Mai Le Tags: crom shields of gold when northmen die