CROSSING ETERNITY mit Videos aus Debütalbum

Die Band ist eine Kollaboration aus Musikern rumänischer und schwedischer Nationalität und hat sich dem symphonischen Metal verschrieben. Das Debüt "The Rising World" wird am 15. Juni über Rockshots Records erscheinen und folgende Lieder enthalten:

Track Listing:

1. Crossing Eternity (4:22)

2. Ghost Of A Storm (4:30)

3. Sand In The Sky (4:35)

4. High Above The Crown (4:28)

5. Kingdome Come (4:05)

6. Embrace Your Voices (3:56)

7. Journey To The End Of Dreams (4:33)

8. Winter Poem (4:42)

9. Haunted (5:17)

10. Dreams Fall (4:56)

11. Angles Cry, Rainbows Hide (4:30)

12. Spirit Of The Forest (3:49)

13. War Of Gods (4:50)

In den Opener können wir ja mal reinhören: Youtube.

Und auch zu *Ghost Of A Storm' gibt es bereits ein Video: Youtube.