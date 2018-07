CROWBAR braucht einen neuen Live-Tieftöner

Die Sludge Metal Band aus New Orleans hat bekannt gegeben, dass Todd Strange, erst 2016 zurückgekehrtes Gründungsmitglied der Band, am 4. August in New Orleans seinen letzten Auftritt mit CROWBAR haben wird und nicht mehr als "Tourbassist" dabei sein wird. Ob er bei der Studioarbeit helfen wird, ist nicht bekannt. Sicher ist, dass Jeff Golden nicht wieder Stranges Platz einnehmen wird. Die Band führt familiäre Gründe für den Wechsel an.

