CRYPTOPSY: Neue EP kommt Ende Oktober/Neues Video!

Technischer Death Metal geht kaum extremer, als CRYPTOPSY ihn nun seit 1992 spielt. Die Band aus Montreal hat nun nach "The Book Of Suffering - Tome I" (2015) den zweiten Teil der EP-Reihe angekündigt, der folgerichtig auf "The Book Of Suffering - Tome II" hört. Veröffentlicht wird die EP wieder in Eigenregie, auf Bandcamp kann man die CD physisch und digital vorbestellen, bevor sie am 26.10.2018 veröffentlicht wird!

Die Tracklist liest sich wie folgt:

1 The Wretched Living

2 Sire Of Sin

3 Fear His Displeasure

4 The Laws Of The Flesh

Ebenfalls wurde ein Video zum Track 'Sire Of Sin' veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=hG264kpxUsA