CRYPTS: Münster macht ernst

Das Quartett aus Münster hat gehörig Lust auf "ranzigen Death Metal" - und das ist ein Zitat! Daher wird hier sehr gern auf das Album "Coven Of The Dead" verwiesen, was das Münsteraner Qualitätslabel This Charming Man Records ab dem 12.3.2021 vertreiben wird. Beginnen wir mit 'Paura'.

Foto: (c) alle Rechte liegen beim Urheber, mit freundlicher Genehmigung von This Charming Man Records