CTHONIC mit neuem Album und einer Dokumentation

Die taiwanischen Extrem-Metaller werden am 12. Oktober ihr neues Album "The Battlefield Of Asura" in die Läden hieven, das sich mit verschiedenen taiwanische Gottheiten beschäftigt. Zudem hat das ZDF zusammen mit dem TV-Sender ARTE eine Reportage gedeht mit dem Titel "Metal Politics Taiwan", in dem es um CTHONIC-Frontmann Freddy Lim geht, der seit 2016 auch im Parlament von Taiwan sitzt. Darüber hatte sogar CNN bereits berichtet: Youtube.

Der Film begleitet Freddy Lim, der für Nationale Sicherheit und Auslandsbeziehungen beschäftigt ist, in seinem ersten Amtsjahr. Hier ist ein Trailer dazu: Vimeo.