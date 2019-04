CULT OF LUNA gehen auf Tour

Nicht nur ein neues Album bahnt sich an, sondern auch die europäischen Bühnen werden in diesem Jahr wieder von den Schweden von CULT OF LUNA bespielt. Die folgenden Termine stehen bereits fest; es sollen aber noch einige weitere folgen.

17.10. DK Kopenhagen, Pumpehuset

24.11. DE Berlin, Festsaal Kreuzberg

25.11. DE Köln, Stollwerck

30.11. FR Paris, Le Trianon

04.12. SI Ljubljana, Kino Siska

05.12. DE München, Technikum

06.12. AT Wien, Arena

Quelle: Facebook Redakteur: Daniel Lindhorst Tags: cult of luna live tour