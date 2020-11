CULT OF LUNA kündigt neue EP auf eigenem Label an

Aber so ganz ohne Hilfe wollen es die Schweden dann doch nicht tun. Die neue EP "The Raging River" ist für den 05.02.2021 angekündigt. Das neue eigene Label Red Creek ist dafür eine Kooperation mit dem französichen Label Season Of Mist eingegangen. Durchgesickert ist auch beriets, dass es Gastmusiker geben wird, unter anderem wir die Roststimme von Mark Lanegan zum Einsatz kommen.

Quelle: Season Of Mist
Redakteur: Mathias Freiesleben