CURRENTS: Single, EP, Tour

Am 14. Dezember wird "I Let The Devil In" über Sharptone Records erscheinen, die neue EP der aus Connecticut stammenden Band CURRENTS, die dem 2017er Album "The Place I Feel Safest" folgen wird. Als Hörprobe dient die Single 'Into Despair': Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

Into Despair

My Disguise

Feel The Same

The Rope

Forever Marked

Into Despair (Instrumental)

My Disguise (Instrumental)

Feel The Same (Instrumental)

The Rope (Instrumental)

Forever Marked (Instrumental)

Sind die Instrumentalversionen deswegen drauf, weil die Band das Gebrülle ihres Fronters selbst nicht hören kann? Seltsame Sache. Aber live werden die Metaller uns auch beglücken im Paket mit mal wieder viel zu vielen weiteren Bands, nämlich BEING AS AN OCEAN, NORTHLANE, ALAZKA, CASEY, POLAR, THOUSAND BELOW:

02.11. D Wiesbaden - Schlachthof

03.11. F Paris - Le Trabendo

04.11. UK London - KOKO

05.11. UK Bristol - SWX

06.11. UK Manchester - Academy

07.11. UK Birmingham - Asylum

08.11. NL Eindhoven - Dynamo

09.11. D Hamburg - Gruenspan

10.11. PL Wroclaw - Klub Pralnia

11.11. D Berlin - Columbia Theater

12.11. CZ Prague - Storm Club

13.11. A Wien - Arena

15.11. D München - Backstage

16.11. I Milan - Santeria Social Club

17.11. CH Pratteln - Z7

19.11. E Madrid - Sala Caracol

20.11. E Barcelona - Sala Bóveda

21.11. CH Genf - L’Usine

22.11. B Hasselt - Muziekodroom

23.11. D Köln - Essigfabrik

24.11. D Leipzig - Felsenkeller