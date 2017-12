DADABOTS: Black Metal und Mathcore von lernenden Maschinen

"Wir verwenden eine modifizierte SampleRNN-Architektur, um Musik in modernen Genres wie Black Metal und Math Rock zu erzeugen. Im Gegensatz zu MIDI und symbolischen Modellen generiert SampleRNN Roh-Audio im Zeitbereich. Diese Anforderung wird in modernen Musikstilen, wo Timbre und Raum stilprägend sind, immer wichtiger. Lange Entwicklungszusammenstellungen mit schnellen Übergängen zwischen Abschnitten sind so möglich, indem die Tiefe des Netzwerks über die für Sprachdatensätze hinausgehende Zahl erhöht wird. Wir sind von den einzigartigen charakteristischen Artefakten der Neuralsynthese begeistert. " (databots.com)

Alles klar? Hier handelt es sich um eine Beschreibung der Macher von Dadabots. Dadabots ist kein typisches Musikerkollektiv, weil keine Menschen sondern Maschinen dahinter stecken. Stattdessen ist es ein neuronales Netzwerk, in das die Programmierer Musik einspeisen und dann interpretieren lassen, was genau diese Musik ist. Das Netzwerk bringt dann seine eigene Version hervor, von dem, was es da gerade aufgrund der Dateneinspeisung gelernt hat.

Alles klar? Es handelt sich also um Musik von "lernenden" Maschinen. Bisher sind von dieser Art von "künstlicher Intelligenz" (?) Stücke von KRALLICE, THE DILLINGER ESCAPE PLAN oder den BEATLES so bearbeitet worden.

Wer hineinhören möchte, bitteschön.