DANKO JONES: Brenne in der Hölle!

Das neue Album des Kanadiers wird erst im kommenden Jahr veröffentlicht werden, aber da der Rocker in Kürze auf Tour gehen wird, hat er noch ein neues Lied nachgeschoben, dass den sympathischen Titel 'Burn In Hell' trägt: Youtube.

Hat ordentlich Drive, das Ding. Hier gibt es dieses Lied und noch viel mehr auf die Ohren:

17.11. Eindhoven, NL – Helldorado Festival

18.11. Alkmaar, NL – Victorie

19.11. Deventer, NL – Burgerweeshuis

21.11. Antwerp, BE – Zappa

22.11. Hamburg, DE – Markthalle (SOLD OUT)

23.11. Erfurt, DE – Stadtgarten

24.11. Wien, AT – Flex

26.11. Stuttgart, DE – Longhorn

27.11. Salzburg, AT – Rochouse

28.11. Zürich, CH – Dynamo

29.11. Milan, IT – Legend Club

30.11. Rome, IT – Orion Club

1.12. Pinarella di Cervia, IT – Rockplanet

4.12. Madrid, ES – Cool Club

5.12. Zaragoza, ES – Las Armas

6.12. Toulouse, FR – Connexxion Live

7.12. Solothurn, CH – Kofmel

8.12. Lindau, DE – Club Vaudeville

9.12. Munster, DE – Skaters Palace

11.12. Paris, FR – Forum

12.12. Wiesbaden, DE – Schlachthof

13.12. Saarbrücken, DE – Garage

14.12. Hannover, DE – Faust (SOLD OUT)

15.12. Copenhagen, DK – Pumpehuset