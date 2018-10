Nach ihrem Video zu 'First Class Violence' schieben die Altessener Thrash-Metal-Urgesteine DARKNESS in Form von 'Low Velocity Blood Spatter' ein Lyric-Video ihrer am 12. Oktober erscheinenden neuen Veröffentlichung hinterher. Youtube.

Quelle: Massacre Records Redakteur: Mahoni Ledl Tags: darkness massacre records first class violence low velocity blood splatter