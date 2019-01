DARK BLUE INC. segelt unter der Piratenflagge von EL PUERTO ROCORDS

Das feine Ulmer Piratenlabel El Puerto Records macht weiterhin große Beute auf seinen Streifzügen durch die sieben Weltmeere. Ihr neuester geborgener Schatz nennt sich DARK BLUE INC. und besteht aus einigen prominenten Musikern, die bereits mit anderen Bands in der Vergangenheit schon einige qualitativ hochwertige Veröffentlichungen vorzuweisen haben. Initiator des Ganzen ist der bekannte deutsche Ausnahmegitarrist Frank Pané (BONFIRE, SAINTED SINNERS, IAN PACE). Mit von der Partie sind außerdem der Schwede Göran Edman (Ex-Malmsteen) am Gesang, aus Amerika Hal Patino am Bass (Ex-KING DIAMOND, Ex-PRETTY MAIDS), der Italiener Andrea Vergori (WHEELS OF FIRE) bedient die Rhythmusgitarre, Harry Reischmann (GREGORIAN, SARAH BRIGHTMAN) wird am Schlagzeug sitzen und Franks Ehefrau Lydia Pané (HELLS BELLES, AXEPERIENCE), zeigt sich für Lead-und Backing-Vocals zuständig.

Ihr Debüt-Album wird am 26. April erscheinen und mit zwei exklusiven Release-Shows am 26.4.2019 im "Home Of El Puerto Records", der Traube Bellenberg und am 27.4.2019 beim "Rock And Loc Festival" gebührend zelebriert werden. Pläne für eine Europa-Tournee gibt es ebenfalls schon, wobei die genauen Termine in Kürze bekannt gegeben werden.



Frank Pané zur Zusammenarbeit: "Auf der Suche nach dem richtigen Partner um DARK BLUE INC.'s Musik zu veröffentlichen standen El Puerto Records definitiv an erster Stelle. Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit in der Vergangenheit fühlt es sich einfach richtig an mit einem professionell arbeitenden Label zusammenzuarbeiten, wo auch ein familiäres Verhältnis besteht in dem man sich untereinander vertraut und Rückhalt gibt. Daher bin ich sehr glücklich und dankbar die Zukunft von DARK BLUE INC. verankert im Hafen von El Puerto Records zu bestreiten."



Labelchef Bernd Stelzer begeistert: "Ich freue mich, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Frank Pané fortzuführen und ich bin sehr stolz mit einem solchen Pool außergewöhnlich begabter Musiker arbeiten zu dürfen."