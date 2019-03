DARK BLUE INC. veröffentlicht ein tolles Video mit Ian Paice

DARK BLUE INC. veröffentlicht zu dem Song 'Deep Blue Sea' ihr erstes Video zum kommenden Album "Linked To Life", bei dem kein geringerer als Schlagzeuglegende Ian Paice von DEEP PURPLE hinter den Kesseln sitzt. Ihr Debüt-Album wird übrigens am 26. April erscheinen und mit zwei exklusiven Release-Shows am 26.4.2019 im "Home Of El Puerto Records", der Traube Bellenberg und am 27.4.2019 beim "Rock And Loc Festival" gebührend zelebriert werden. Daten für eine Europa-Tournee sind auch schon bestätigt, siehe weiter unten. YouTube.

DARK BLUE INC. sind:

Göran Edman (Ex-MALMSTEEN) Lead Vocals



Frank Pané (BONFIRE, SAINTED SINNERS, IAN PACE) Lead Guitar



Andrea Vergori (WHEELS OF FIRE) Keyboards, Rhythm Guitar



Lydia Pané (HELLS BELLES, AXEPERIENCE) Background & Lead Vocals



Harry Reischmann (GREGORIAN, SARAH BRIGHTMAN) Drums



Hal Patino (Ex-KING DIAMOND, Ex-PRETTY MAIDS) Bass

"LINKED TO..." Live - Tour 2019

5.04. Jonny‘s Lion Cave, Trübbach, Schweiz

26.04. Traube, Bellenberg, Deutschland

27.04. Markt Wald, Rock n‘ Loc Festival, Deutschland

28.04. 7er Club, Mannheim, Deutschland

03.05. Rock Box, Luxemburg

04.05. Halford, Berlin, Deutschland

05.05. Roxy, Flensburg, Deutschland

14.06. Bucharest, Rumänien

15.06. Shumen Rock Fest, Bulgarien