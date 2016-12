DARK EASTER METAL MEETING: Billing komplett

Das ist es also, das vollständige Billing des DARK EASTER METAL MEETINGs, dass am 15. und 16 April 2017 im Backstage in München stattfinden wird:

MAYHEM, MARDUK, ASPHYX, MEMORIAM, AHAB, BATUSHKA, HELRUNAR, PILLORIAN, GEHENNA, HARAKIRI FOR THE SKY, DESERTED FEAR, IMPERIUM DEKADENZ, MOURNING BELOVETH, FÄULNIS, DÉCEMBRE NOIR, REVEL IN FLESH, CARONTE, SARKOM, OUTRE, ELLENDE, ASPHAGOR, GILGAMESH, HAILSTONE, AVSLUT, VALBORG

Das ist für meines Vaters Sohn zu heftig, aber für die Härtner-Fraktion sicher ein lohenswertes Event, denn so häufig ist MAYHEM bei uns ja nicht zu genießen. Zwei-Tages-Tickets gibt es bereits für 65 Euro beim Backstage.