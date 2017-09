DARK EASTER METAL MEETING: Line-Up komplett!

Ostern wird düster: Vom 31. März bis zum 1. April findet im Backstage in München das siebte DARK EASTER METAL MEETING statt. Nun wurde das komplette Line-Up der Veranstaltung bekannt gegeben:

KATATONIA + BLOODBATH + BELPHEGOR + TAAKE + NAGLFAR + BETHLEHEM + SECRETS OF THE MOON + DARK FORTRESS + DESASTER + UADA + AGRYPNIE + NOCTEM + DOOL + DAWN OF DISEASE + ULTHA + SUN OF THE SLEEPLESS + NOVEMBRE + HELHEIM + NOCTURNAL DEPRESSION + JUST BEFORE DAWN + ANOMALIE + EIS + FURIA + THAW + AU-DESSUS + UNLIGHT + IMPURE WILHELMINA + ENISUM + PEQUOD + COMMANDER + FREITOD + LEBENSSUCHT + MORGENGRAU + EWIGEIS

Die Zwei-Tages-Early-Bird-Tickets sind noch bis zum 25. September 2017 für den Early-Bird-Preis von 50 Euro bei Backstage Tickets, Eventim und München Ticket erhältlich, danach wird es etwas teurer. Weitere Informationen gibt es hier. Das Festival wird 2018 erstmals auf allen drei Bühnen des Backstage stattfinden, doch da es 2017 im Vorfeld restlos ausverkauft war, ist es angeraten, sich beizeiten seine Karte zu sichern.