DARK SUNS mit neuer EP und Releaseshow in Leipzig

Nach fünf Studioalben, zuletzt 2016 mit der fantastischen "Everchild"-Scheibe, sind die Leipziger Prog-Rocker DARK SUNS mit einer fünf Songs umfassenden EP am Start. "Half-Light Souvenirs" heißt das gute Stück und wird zunächst am 12.04.2019 digital (Spotify, iTunes etc.) veröffentlicht. Gleichzeitig ist sie direkt über die Band auch physisch bestellbar (dazu DARK SUNS über die Facebook-Seite kontaktieren). In die Läden kommt "Half-Light Souvenirs" dann am 07.06.2019.



Zu einer Veröffentlichung gehört auch eine Releaseshow, und die steigt am Freitag, 12.04.2019, im Leipziger Werk 2 (Halle D). Vorband ist die Leipziger Band BIID und bekanntermaßen haben DARK SUNS stets spannende Vorgruppen bei ihren Konzerten dabei.



Hier noch die Tracklist und das Cover von "Half-Light Souvenirs":



1. Her Bed Unmade

2. How We Got Lost

3. Trillianthem

4. In Reserve

4. My Sermon

