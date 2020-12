DARK ZODIAK: Blick auf's neue Album

Die baden-württembergische Death/Thrash-Formation DARK ZODIAK veröffentlicht am 30.01.2021 unter dem Titel "Ophiuchus - The Thirteenth Sign Of Zodiac" ihr viertes Album. Bereits jetzt präsentiert die Band den Song '2020 A.D.', zu dem auch noch ein Video geplant ist, auf Spotify.

Mitte November wurde bereits ein Video zum Titeltrack 'Ophiuchus' bei YouTube veröffentlicht.