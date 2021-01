DARTAGNAN: Streaming-Konzert zum neuen Album

Die Nürnberger Musketier-Rocker von DARTAGNAN veröffentlichen am 26.03.2021 ihr neues Album "Feuer & Flamme". Der Release wird mit einem Streaming-Konzert gefeiert. Mit einem Ticketkauf kann man die Band in diesen Tagen gleich ein wenig unterstützen.

Zum Aufwärmen stehen im Netz zwei Videos zur Verfügung.

Das Album "Feuer & Flamme" erscheint bei Sony Music als Fanbox, Vinyl und als Helden-Edition (2CD). Letztere hat folgenden Inhalt zu bieten:

CD1 :

1 C‘est La Vie

2 Feuer & Flamme

3 Farewell feat. Patty Gurdy

4 Feste feiern

5 Scharlatan

6 Glücksritter

7 Solang dein Blut

8 Ja, ich will

9 Drei Brüder

10 Auf uns‘re Frauen

11 Mein Leben Lang

12 Völkerschlacht



CD2:

1 Helden

2 An der Tafelrunde (mit Schandmaul)

3 Pesnya Mushterov (Das Lied der Musketiere)

4 Griechischer Wein

5 Wenn Helden Tanzen

6 Kaufmann & Maid (mit Sasha, Saltatio Mortis, Subway to Sally, Feuerschwanz, Tanzwut, Patty Gurdy)

7 Ode an die Freude

8 Heroes