DAVID JUDSON CLEMMONS: Neues Album ist fertig

Der gebürtige Kalifornier lebt seit langer Zeit schon in Berlin, hat diverse musikalische Projekte und Kooperationen laufen, ist vielen auch durch seine Bands JUD oder auch THE FULLBLISS ein Begriff.

Clemmons hat nun in Eigenarbeit ein eigenes neues Soloalbum gestemmt. "Tribe & Throne" wird am 10.04.2020 offiziell erscheinen, das erste Stück 'My Trust' gibt es hier unten zum Konsum. Bestellen kann man dieses Teil und weiteres Material des Musikers hier oder auch hier.