DEAD CAN DANCE: Tourdaten zum neuen Album

Im November wird die Band DEAD CAN DANCE ihr neues Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Dionysus" und ist dem griechischen Gott des Weines, der Freude, der Trauben, des Wahnsinns und der Ekstase gewidmet.



Um den Fans das neue Werk vorstellen zu können geht das Duo im kommenden Jahr auf Tour.



Folgende Termine sind für Deutschland bestätigt:



16.05.2019 Berlin-Tempodrom

17.05.2019 Berlin-Tempodrom

16.06.2019 Frankfurt-Alte Oper

18.06.2019 Bochum-Ruhrcongress

19.06.2019 Bochum-Ruhrcongress



Der Vorverkauf startet am Freitag, den 7. September, um 10 Uhr. Die Tickets sind an allen bekannten CTS-Vorverkaufsstellen ab 35,00 Euro zzgl. Gebühren erhältlich.

Quelle: FKP Scorpio Redakteur: Swen Reuter Tags: dead can dance dionysus tour 2018 brendan perry und lisa gerrard