DEAD DAISIES kommt auf Tournee

Die Star-Rocker werden uns zwischen Mai und Juli mit gleich neun Auftritten beehren, bei denen sie zumeist als Headliner auftreten, aber auch FOREIGNER und JUDAS PRIEST unterstützen werden:

29.05.2020 Fr. Essen - Turock

10.06.2020 Mi. Nürnberg - Hirsch

13.06.2020 Sa. Stuttgart - Spardawelt Freilichtbühne Killesberg (Opener für FOREIGNER)

23.06.2020 Di. Hamburg - Stadtpark Freilichtbühne(Opener für FOREIGNER)

24.06.2020 Mi. Oberhausen - Arena (Opener für JUDAS PRIEST)

01.07.2020 Mi. Wiesbaden - Schlachthof Wiesbaden

03.07.2020 Fr. Hannover - Capitol

10.07.2020 Fr. München - Backstage Werk

11.07.2020 Sa. Berlin - Columbia Theater

Tickets gibt es ab morgen und zur Eistimmung hören wir doch mal rein in 'Long Way To Go': Youtube.