DEAD GIRLS ACADEMY: Video zum Song 'Inside Out' veröffentlicht

Die Jungs von DEAD GIRLS ACADEMY haben ein Video zum Song 'Inside Out' veröffentlicht. Der Song stammt vom aktuellen Album "Doves In Glass Houses", welches am 30.10.2020 via Mission Two Entertainment erschienen ist.



Gastmusiker im Video ist BLACK-VEIL-BRIDES-Gitarrist "Jinxx", der hier aber an der Violine agiert.



"Der Song handelt vom Auf und Ab in einer neuen Beziehung", erklärt Frontmann Michael Orlando. "Ich sage immer, dass man einen Menschen erst richtig kennt, wenn man mit ihm zusammenlebt. So viele Menschen fühlen sich jedoch in der gegenwärtigen Pandemie gefangen, sei es mit ihrer Familie oder, wie in meinem Fall, dem Partner. Jeder geht mit Stress anders um, und oft gerät man aneinander. Auch wenn man den Anderen von Herzen liebt, gibt es Streitereien, die fast zum Beziehungsende führen. Es ist unglaublich traurig, wie sehr Stress und Ängste etwas so Wunderbares wie die Liebe ruinieren können. Ich kenne Menschen, denen genau das passiert ist und deren Wunden hoffentlich im Lauf der Zeit heilen werden.



Wir wollten für den Song eine Film-Soundtrack-Atmosphäre erschaffen. Unser Gitarrist Craig Pirtle ist auch ein hervorragender Pianist und schrieb den Song quasi aus dem Stegreif und bereits mit der Violine im Hinterkopf. Ich wusste bereits, dass Jinxx ein sehr guter Violinist ist, da ich mit meiner alten Band VAMPIRES EVERYWHERE schon mit den BLACK VEIL BRIDES auf Tour war. Sein Stil und seine mystische Ausstrahlung passen perfekt zur Ästhetik von DEAD GIRLS ACADEMY. Er hat einen fantastischen Job gemacht!"



Die Tracklist liest sich so:

1. Blackout

2. Ghost of Me

3. Bleeding Faith

4. End of the Fight

5. Addicted to Your Heart

6. Just for Tonight

7. Agonize

8. Nothing Left

9. This Is War

10. City Lights

11. Inside Out (feat. Jinxx) (Ft. Jinxx)

