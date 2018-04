DEAD GIRLS ACADEMY finden 'No Way Out'

Das Album "Alchemy" wird erst am 15. Juni über Victory Records veröffentlicht werden, aber die erste Single 'no Way Out' ist schon da: Youtube.

Auf "Alchemy" werden diese Lieder zu finden sein:

1. Medicine

2. Forever

3. No Way out

4. I Can’t Feel A Thing

5. Everything

6. Today’s Too Late

7. I’ll Find A Way

8. Conversations

9. Devil On My Shoulder

10. Cannibal

11. Far Away