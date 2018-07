DEAD LETTER CIRCUS: Details zum Album

Bereits im letzten Monat informierten wir euch, dass das neues Album der Australier DEAD LETTER CIRCUS fertig ist. Nun hat die Band weitere Details verraten. Erscheinen wird "Dead Letter Circus" in Australien am 21. September via Rise Records/BMG. Zur Feier des Tages wird mit 'The Real You' auch ein zweiter Song vorgestellt:







Die Tracklist beinhaltet diese zehn Tracks:



01. The Armour You Own

02. The Real You

03. Change

04. Running Out Of Time

05. We Own the Light

06. Heartline

07. Ladders For Leaders

08. Trade Places

09. Say It Won't Be Long

10. Home



Und auch das Cover könnt ihr bereits bestaunen:







Wann und wo das Album in Deutschland erscheinen wird, steht noch nicht fest. Aber zumindest auf den digitalen Plattformen wird es ab dem 21. September wohl zur Verfügung stehen.

Quelle: Dead Letter Circus Redakteur: Peter Kubaschk Tags: dead letter circus like thieves cog the butterfly effect karnivool