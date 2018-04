DEAFGROUND LIVE: Streaming-TV mit der Band WATCH OUT STAMPEDE

Noizgate Records hat mit dem dem Programm Deafground Live das Metalfernsehen ins Internet gebracht. Die momentan im Zwei-Monats-Rhythmus produzierte Sendung widmet sich intensiv einer einzelnen Band, die aber nicht nur im Interview mit den beiden Moderatoren Annika Tiedemann (NOIZGATE Records) und Clement Pfennig (Allschools Network) zu Wort kommt, sondern zwischendurch auch live spielt.

Die kommende Sendung wird am 14. April (also morgen!) gezeigt werden und die Band WATCH OUT STAMPEDE als Gast haben. Plattform für die Sendung ist Facebook, denn die Idee ist, dass sich die Zuschauer per Kommentarfunktion aktiv an der Sendung beteiligen können.

De Sendung beginnt am 14. April um 20:50 Uhr auf dieser Seite.