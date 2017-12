DEATHWHITE: Debüt im Februar, Video

Season Of Mist wird am 23. Februar das Debütalbum der US-Amerikaner DEATHWHITE "For A Black Tomorrow" veröffentlichen. Die Band macht einen intesiven, emotionalen Dark Metal, was im Video zu 'Dreaming The Inverse' deutlich wird: Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

1. The Grace of the Dark (4:06)

2. Contrition (4:11)

3. Poisoned (4:56)

4. Just Remember (4:44)

5. Eden (4:13)

6. Dreaming the Inverse (5:01)

7. Death and the Master (6:25)

8. Prison of Thought (5:25)

9. For a Black Tomorrow (4:13)