Am 23.02.2018 veröffentlichen die Herren von DEATHWHITE ihr Debütalbum mit dem Titel "For A Black Tomorrow". Über den Youtubechannel des Labels Seasons Of Mist gibt es bereits jetzt schon die erste Single 'Contrition' zu hören.

