DEATH BY STEREO auf der Tour komplett beklaut

Wir reden hier nämlich nicht von einer Packung Kippen oder einem Shirt am Merch-Stand, sondern von den kompletten Pässen, Geld, Merchandise, eben alles, was die kalifornische Hardcore-Band mit sich führte. Es geschah am letzten Tour-Ort der Europa-Reise der Band in Spanien.

Wer die Band unterstützen möchte, kann Merch der Band bei Impericon oder Road Dog Merch kaufen.