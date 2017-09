DECAPITATED: Gesamte Band in Haft wegen Entführung

Alle Mitglieder des polnischen Death Metal-Quartetts sitzen derzeit im kalifornischen Santa Ana in Haft, da sie unter dringendem Verdacht stehen, am 31.08.2017 eine Frau in Spokane/ Washington entführt zu haben. Die Faktenlage ist derzeit offiziell recht dürftig, die Strafen dafür dagegen deftig.

Quelle: spokesman.com Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: decapitated polnische band haft entführung kalifornien death metal