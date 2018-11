DECEASED-Schlagzeuger Dave Costello verstorben!

Bereits am 12. November wurde der Schlagwerker der Death Metal-Band in El Salvador tot aufgefunden. Der Musiker starb im Alter von nur 43 Jahren offenbar durch Ertrinken. Damit beinhaltet das kommende Album "Ghostly White", das am 16.1.2018 über Hell's Headbangers erschienen ist, tragischerweise Daves letzte Studioaufnahmen.

Die Redaktion von POWERMETAL.de ist geschockt und wünscht den Hinterbliebenden herzliches Beileid.