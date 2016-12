DEEP PURPLE: Erstes Video vom kommenden Album

Der Nachfolger zum starken "Now What?!" steht in den Startlöchern. Die Katze im Sack muss niemand kaufen, denn mit 'Time For Bedlam' kann man bereits den ersten Song hören, und ich finde, der hat es in sich. Typische PURPLE-Hammond-Orgel, ein ebenso charakteristisches Gitarrensolo, Ians unverwechselbare Stimme, die in diesem Fall herrlich relaxt klingt wie zuletzt auf "Bananas", das macht Appetit. Aber was schreibe ich, hört selbst:

Das Album wird am 7. April 2017 bei Earmusic erscheinen. Danach geht es auf Tournee, die DEEP PURPLE auch in unsere Gefilde führen wird:

19.05.17 München, Olympiahalle

30.05.17 Hamburg, Barclaycard-Arena

06.06.17 Köln, Lanxess-Arena

07.06.17 Dortmund, Westfalenhalle 1

09.06.17 Leipzig, Arena Leipzig

10.06.17 Frankfurt, Festhalle Frankfurt

13.06.17 Berlin, Mercedes-Benz-Arena

14.06.17 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle