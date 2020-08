DEEP PURPLE: Ihr 20. Studioalbum

Zusätzlich zu der Veröffentlichung ihres neuen Studioalbums "Whoosh!" am 07. August, hat die Band nun noch einen weiteren Grund, um zu feiern. Ihr Album "inFinite" wurde nach seiner Veröffentlichung im Jahr 2017 eines der erfolgreichsten Alben in der gesamten Diskographie der Band und hat nun offiziell Goldstatus in Deutschland erreicht.



Das Album wurde bei earMUSIC veröffentlicht und stieg direkt auf Platz 1 der Offiziellen Deutschen Charts ein. Zuvor wurde es bereits in Russland, Tschechien, Ungarn und Polen "vergoldet".

