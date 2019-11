DEEP PURPLE live im Sommer 2020

So heißt der Abstecher der großen Rocker, der, man mag es kaum glauben, Teil ihrer Abschiedstournee sein soll. Gleich fünf Konzerte stehen in Deutschland an, einmal quer über die Republik verteilt. In den Achtzigern habe ich die Herren um Gesangsgott Ian Gillan erstmals gesehen, jetzt vielleicht zum letzten Mal in Deutschland:

24.06.20 Hamburg, Stadtpark

10.07.20 Bonn, Kunst!Rasen

11.07.20 Rosenheim, Sommerfestival

14.07.20 Dresden, Junge Garde

15.07.20 Mainz, Volkspark

Darauf schauen wir uns mal das Video zu 'The Surprising' an. Na, wer findet alle Albenreferenzen?