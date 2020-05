Der Sänger, der in Doom-Bands wie IRON MAN und SPIRAL GRAVE zu finden ist, wird am 10.07.2020 sein drittes Album "Godless" bei Argionauta Records herausbringen. Glaubt man den Stückchen im Teaser zum Werk, so ist das alles eher rein akustisch aufgezogen.

Quelle: All Noir Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: dee calhoun doom neues album argonauta resords iron man spiral grave powermetalde