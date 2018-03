DEE CALHOUN: Zweiter Song vom Soloalbum

'Dry Heaves & Needles' heißt der zweite Song seines Soloalbums "Go To The Devil", zu dem DEE CALHOUN, Sänger der US-Doom-Metaller IRON MAN ein Video veröffentlicht hat. Das Video kann über Riff Relevant angesehen werden.

Mit seiner neuen Scheibe im Gepäck begibt sich DEE CALHOUN im April 2018 auf Tour - unter den Terminen finden sich auch einige in Deutschland.

April 19, Aalborg, Dänemark, 1000FRYD

April 20, TBA, Niederlande/Deutschland

April 21, Freiburg, Deutschland, WHITE RABBIT CLUB

April 22, Prague, Tschechien, MODRA VOPICE

April 23, Budapest, Ungarn, S8 UNDERGROUND

April 24, Maribor, Slowenien, DVORANA GUSTAF PEKARNA

April 25, Saint-Maurice, Schweiz, MANOIR PUB

April 26, Milan, Italien, BLUE ROSE SALOON

April 27, Turin, Italien, TBA

April 28, Nancy, Frankreich, THE RIVETER

April 29, TBA, Deutschland/Dänemark