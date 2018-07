DEE SNIDER bringt uns

Am 27. Juli wird Napalm Records das neue Soloalbum des Ex-TWISTED SISTER-Sängers veröffentlichen. Das Album mit dem Titel "For The Love Of Metal" wird folgende Lieder enthalten:

Lies Are A Business

Tomorrow's No Concern

I Am The Hurricane

American Made

Roll Over You

I'm Ready

Running Mazes

Mask

Become The Storm

The Hardest Way

Dead Hearts (Love Thy Enemy)

For The Love Of Metal

Nach dem Video zu 'Tomorrow's No Concern' gibt es nun auch ein weiteres zu dem Track 'Before The Storm': Youtube.