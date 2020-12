DEFTONES: Neuer Song 'Teenager' veröffentlicht

Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Albums "White Pony" der DEFTONES erscheint diese am 11.12.2020 zusammen mit dem Album "Black-Stallion-Remix". Diverse Künstler haben jeweils einen Song neu interpretiert. Nun wurde daraus der Song 'Teenager' veröffentlicht, der von Robert Smith (THE CURE) ein neues Soundgewand bekommen hat.



Die Tracklist liest sich so:

Feiticeira (Clams Casino remix)

Digital Bath (DJ Shadow remix)

Elite (Blanck Mass remix)

Rx Queen (Salva remix)

Street Carp (Phantogram remix)

Teenager (Robert Smith remix)

Knife Prty (Purity Ring remix)

Korea (Trevor Jackson remix)

Passenger (Mike Shinoda remix)

Change (In the House of Flies) (Tourist remix)

Pink Maggit (Squarepusher remix)

