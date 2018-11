Zeitgleich mit der vor kurzer Zeit hier vorgestellten "Best Of"-Scheibe "The Story So Far", erscheint Ende November eine weitere Veröffentlichung aus dem Hause DEF LEPPARD:

Das "Hysteria: The Singles" Boxset.

Diese Box enthält zehn 7''-Singles vom x-fach Platin-gekrönten Rockklassiker "Hysteria". Den Inhalt bilden Neuauflagen aller ausgekoppelten Vinyl-Singles sowie zwei Bonus-Singles: 'Excitable'/'Run Riot' (Album Version) und 'Love and Affection'/'Don’t Shoot The Shotgun' (Album Version), die in diesen Versionen nur in diesem Box-Set erhältlich sind.

Die Box gibt auch optisch etwas her und kommt mit abnehmbarem Deckel und einem neuen Cover-Artwork in die Läden. Zusammengesetzt ist das Cover im Prinzip aus den zehn Artworks der Singles, inklusive der spanischen Version von 'Animal' sowie einem Booklet, in dem neben einer vollständigen Diskographie auch eine Einleitung von Joe Elliott verewigt ist.