Ab 30. November wird die neue DEF LEPPARD Greatest Hits-Collection "The Story So Far - The Best Of" in verschiedenen Formaten erhältlich sein: als Doppel-CD-Set mit 35 Tracks, als eine einfache CD-Ausgabe mit 17 Tracks sowie als Doppel-Vinyl-Edition und digital.

Neben allen bekannten Hits sind auf allen erhältlichen Ausgaben auch drei brandneue Songs verewigt:

Eine offizielle Aufnahme des von Fans heiß begehrten DEPECHE MODE-Covers 'Personal Jesus', 'Rock On' als Remix und der Weihnachtssong 'We All Need Christmas'. Als Bonus für Sammler enthält die Erstauflage der Doppel-LP auch noch eine exklusive 7"-Vinylsingle mit 'Personal Jesus' und 'We All Need Christmas'.