DEF LEPPARD kommt nach Berlin

Die Briten werden uns im kommenden Jahr für ein Konzert am 2. Juli in der Berliner Zitadelle beehren. Als Vorgruppe wird EUROPE dabei sein. Das Konzert dürfte recht bald ausverkauft sein, daher am besten gleuch eine Karte bei myticket kaufen. Vorher wird noch das Best Of-Album "The Story So Far – The Best Of" am 30. November erscheinen. Als kleine Einstimmung hier ein Video zu 'Let's Get Rocked': Youtube.

