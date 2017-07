DEINE LAKAIEN: Neue Konzerttermine

Aufgrund der riesigen Nachfrage zu den "XXX. The 30 Years Retrospective"-Konzerten in diesem Jahr, setzt die Band DEINE LAKAIEN die Konzertreihe in 2018 fort.



Folgende Termine sind bestätigt:



03.02.2018 Köln, Philharmonie

15.02.2018 Hannover, Theater am Aegi

17.02.2018 Mannheim, Rosengarten

24.03.2018 Dresden, Kulturpalast

25.03.2018 Nürnberg, Meistersingerhalle



Der Kartenvorverkauf hat heute begonnen.

Quelle: Odyssey Music Network Redakteur: Swen Reuter Tags: deine lakaien xxx the 30 years retrospective