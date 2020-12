DEINE LAKAIEN: Neue Single 'Because Of Because' veröffentlicht

Die Band DEINE LAKAIEN wird am 16.04.2021 ein neues Doppelalbum mit dem Namen "Dual" veröffentlichen. Dabei wird jeweils einer Coverversion eines durch die Band ausgewählten Song ein neuer, eigenständiger Track zur Seite gestellt.

Für die bereits erschienene Coverversion von 'Because The Night' (PATTY SMITH) ist es 'Because Of Because'. In den nächsten Monaten folgen zwei weitere Doppel-Singles, im Wechsel von Cover-Version und damit korrespondierender Eigenkomposition.

Der Vorverkauf des Albums hat bereits begonnen. Es wird als Doppel-CD-Version im Mediabook, als Doppel-LP-Variante im Gatefold-Cover, als limitiertes Hardcover-Art-Book sowie als ebenfalls strikt auf weltweit 999 Exemplare limitiertes Complete Box Set geben, welches wiederum allerlei exklusive und nur in dieser Box erhältliche Beigaben enthalten wird. Natürlich wird das Werk auch als Download sowie über alle Streaming-Portale erhältlich sein.



Für 2021 sind folgende Konzerttermine geplant, die aus der Tourverschiebung resultieren:

16.10.2021 Wiesbaden-Kurhaus

17.10.2021 Ludwigsburg-Scala

19.10.2021 Leipzig -Gewandhaus

28.10.2021 Köln-Tanzbrunnen

29.10.2021 Bremen-Metropol Theater

04.11.2021 Dresden-Kulturpalast

05.11.2021 Berlin-Admiralspalast