DEINE LAKAIEN: Neue Single 'The Walk' veröffentlicht

Die Band DEINE LAKAIEN wird am 16.04.2021 ein neues Doppelalbum mit dem Namen "Dual" veröffentlichen. Dabei wird jeweils einer Coverversion eines durch die Band ausgewählten Song ein neuer, eigenständiger Track zur Seite gestellt.



Mit der neuen Single hat sich die Band den THE CURE- Song 'The Walk' zur Brust genommen und neu interpretiert.



Ernts Horn sagt dazu: "'The Walk' war für einen Synthesizer-Altfreak wie mich natürlich eine willkommene Gelegenheit, schöne alte Sounds in einfachen Tonfolgen zu feiern, wobei ich mir an der Hookline regelrecht die Zähne ausgebissen habe. So schön schmutzig wie auf dem Original habe ich es wohl nicht hinbekommen. 'The Walk' ist da wirklich klingende Werbung für den Originalsound eines Vintage-Synthesizers. Viel Spaß hat auch der Instrumentalteil, eine Steigerung zum letzten ,Take me to the Walk‘ hin, gemacht, wo man seine Gerätschaften mal ordentlich von der Leine lassen konnte."



Für Alexander fällt 'The Walk' mit seinen eigenen Anfängen bei Deine Lakaien zusammen. Doch so sehr ihn die Musik von THE CURE geprägt hat, ist er mühelos in der Lage, allein mit seiner Stimme auch bei Fremdkompositionen einen ganz eigenen Ausdruck zu finden, und versucht gar nicht erst, wie Robert Smith zu klingen. "Es war für mich spannend, die Stimmung des Originals zu interpretieren und diese gesanglich weiterzuspinnen, ohne den speziellen Gesangsstil Robert Smiths zu imitieren. Es sollte nicht typisch nach "Alexander Veljanov" klingen, sondern eher so, als ob ich zum Zeitpunkt der Entstehung des Originals bereits die Chance gehabt hätte, dieses Lied zu singen."

