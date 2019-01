DELAIN - neues Video 'Masters Of Destiny'!

Die holländischen Gothic Rocker DELAIN veröffentlichen am 22.02.2019 via Napalm Records das neue Album "Hunter's Moon".

Zum Song 'Master Of Destiny' wurde ein neues Video veröffentlicht:

https://www.youtube.com/watch?v=nT14mlv92t4

"Hunter's Moon" enthält vier neue Tracks und zehn Live-Songs (inkl. Blu-ray), die auf der ausverkauften "Danse Macabre"-Tour mitgeschnitten wurden:

01. Masters Of Destiny

02. Hunter's Moon

03. This Silence Is Mine

04. Art Kills

05. Hands Of Gold - Live (feat. George Oosthoek)

06. Danse Macabre - Live

07. Scarlet - Live

08. Your Body Is A Battleground - Live (feat. Marco Hietala)

09. Nothing Left - Live (feat. Marco Hietala)

10. Control The Storm - Live (feat. Marco Hietala)

11. Sing To Me - Live (feat. Marco Hietala)

12. Not Enough - Live

13. Scandal - Live (feat. Marco Hietala)

14. The Gathering - Live (feat. Marco Hietala)