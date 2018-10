DELAIN: Exklusives Konzert in Köln

Am Donnerstag, den 11. Oktober 2018, wird DELAIN, die gerade von einer Tour durch Südamerika zurückkehren, unterstützt von Anheizer VISIONATICA eine einzige Show in Deutschland spielen, und zwar in der Live Music Hall in Köln. Karten gibt es bei Metaltix.



