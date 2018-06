DEMONS & WIZARDS: Die Zeit ist gekommen

Es ist 13 Jahre her, seit Hansi Kürsch (BLIND GUARDIAN) und Jon Schaffer (ICED EARTH) als DEMONS & WIZARDS gemeinsame Sache gemacht haben. Nun ist es wieder so weit. Im nächsten Jahr sollen zuerst einmal "Demons & Wizards" aus dem Jahr 2000 und "Touched By The Crimson King" (2005) erneut das Licht der Welt erblicken, bevor dann im Jahr 2020 das neue Album erscheinen soll, an dem Hansi und Jon im nächsten Jahr arbeiten wollen. Auch eine Tour ist für 2019 geplant. Warten wir ab, was das wird.

