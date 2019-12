DEMONS & WIZARDS: Erster neuer Song

Das dritte Album der Kollaboration zwischen Hansi Kürsch von BLIND GUARDIAN und Jon Shaffer von ICED EARTH. in einem Anflug von überbordender Kreativität "III" betitelt, wirft seine Schatten voraus in Form von 'Diabolic': Youtube.

Das Album wird am 18. Februar als CD-Digipak in limitierter Auflage von 5000 Stück, Deluxe Doppel-CD-Artbook oder transparent-orangefarbenes Doppel-Vinyl im Gatefold, jeweils limitiert auf 200 Stück. Außerdem wird es noch eine rote Vinylversion mit Artbook und zusätzlicher 7"-Single geben. Hier ist die Trackliste:

01. Diabolic

02. Invincible

03. Wolves In Winter

04. Final Warning

05. Timeless Spirit

06. Dark Side Of Her Majesty

07. Midas Disease

08. New Dawn

09. Universal Truth

10. Split

11. Children Of Cain