DEMONS & WIZARDS gibt es nicht mehr: HANSI KÜRSCH macht Schluss

Das langjährigen Nebenprojekt von Hansi Kürsch von BLIND GUARDIAN und JON SCHAFFER von ICED EARTH ist wohl Vergangenheit. Wie der deutsche Sänger offiziell mitteilte, löst er diese Verbindung mit sofortiger Wirkung: "I told Jon and Century Media on Monday that I was leaving the Demons & Wizards project with immediate effect. My collaboration with Jon in Demons & Wizards is over."

Kürsch reagiert wohl direkt darauf, dass Schaffer am 06.01.2021 mit bei den Ausschreitungen in Washington dabei war und sich auch filmen und fortografieren liess. Seit dem 17.01.2021 sitzt der Gitarrist wegen mehrerer Vorwürfe auch in Haft:

“Knowingly Entering or Remaining in any Restricted Building or Grounds Without Lawful Authority”

“Disrupting the Orderly Conduct of Government Business”

“Knowingly Engages in an Act of Physical Violence Against any Person or Property in any Restricted Building or Grounds”

“Violent Entry and Disorderly Conduct in a Capitol Building”

“Engage in an Act of Physical Violence in a Capitol Building”

“Parade, Demonstrate, or Picket in a Capitol Building”

Liest sich sehr umfangreich, was Schaffer da vorgeworfen wird.