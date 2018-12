DEMON HEAD: Höllenfeuer im Februar

Die Dänen von DEMON HEAD mögen es heiß. Am 22. Februar 2019 erscheint ihr drittes Album "Hellfire Ocean Void" via Svart Records. Geboten wird klassischer Heavy Metal - energetisch, roh und bedrohlich. Überzeugen könnt ihr euch davon im Video zu 'The Night Is Yours':







Kann was, oder?

